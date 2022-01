In mediana tutto su Sergio Oliveira. Maitland-Niles già da oggi in Italia

Vicino il primo colpo di mercato per la Roma. E’ ai titoli di coda la definizione per Mailtand-Niles. Ieri il terzino ha svolto le visite mediche a Londra. Se riuscirà ad avere tutti i permessi che servono, stasera o domani potrebbe sbarcare in Italia. Capitolo centrocampista: Oltre Kamara del Marsiglia, si sta sondando Gbamin dell’Everton, ma in vantaggio pare Sergio Oliveira del Porto, che la Roma vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. L’agente è Mendes, lo stesso di Mou. Segnalato che ieri Vigorelli ha incontrato Pinto (ma non per il rinnovo di Zaniolo). Buone notizie sul fronte vaccini: lo Special One ha fatto capire che il giocatore finora novax -che per i social è Smalling- è pronto a mettersi in regola.

(gasport)