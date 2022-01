Acquistati Maitland-Niles e Sergio Oliveira, l'obiettivo del mercato della Roma ora è piazzare Amadou Diawara per poter arrivare a Boubacar Kamara: il centrocampista francese del Marsiglia che può giocare anche come difensore centrale. Il mediano impegnato in Coppa d'Africa piace al Valencia. Per il centrocampo alla Roma piace anche Ndombele del Tottenham. Olsen va verso l'Aston Villa e Reynolds verso l'Anderlecht. Fazio potrebbe andare alla Salernitana a costo zero.

(Gasport)