Il sogno resta Kamara. Diawara parte

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Piazzati i primi due colpi la priorità della Roma rimangono le uscite, ma negli ultimi giorni di mercato a centrocampo qualcosa potrebbe ancora succedere. Al momento infatti Tiago Pinto non avrebbe la possibilità di ingaggiare un nuovo rinforzo in mediana, ma a cambiare le cose potrebbe essere la situazione di Amadou Diawara. Il centrocampista impegnato in Coppa d'Africa è finito da tempo nel mirino del Valencia che, in attesa di cedere Wass all'Atletico Madrid, ha avviato i contatti con i giallorossi per il guineano che non rientra nei piani di Mourinho. Al momento però a frenare la trattativa sembrerebbe essere la volontà del giocatore, che non ha ancora trovato un accordo che lo convinca ad accettare il trasferimento. Se l'ex Napoli dovesse ricevere un'offerta che lo convinca a cambiare squadra (in prestito), a quel punto la Roma potrebbe tentare l'ultimo sforzo per consentire allo Special One di affrontare la seconda parte della stagione con una rosa ancor più competitiva.

A Trigoria il sogno rimane Kamara del Marsiglia, che pochi giorni fa tramite un'intervista ha fatto capire di essere disposto a lasciare l'OM già a gennaio. I rapporti tra Pinto e i francesi sono ottimi - grazie alle operazioni Under e Pau Lopez - ma in questo caso l'ostacolo più grande è l'ingaggio da circa cinque milioni chiesto dal ventiduenne e le numerose offerte provenienti dalla Premier League arrivate al suo entourage.