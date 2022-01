Il Settore Ospiti e quei tagliandi nulli ricomprati

Una trentina di tifosi giallorossi hanno vissuto una situazione sgradevole in occasione del match contro il Milan. "Abbiamo acquistato il biglietto online e siamo stati col fiato sospeso fino all'ultimo, temendo una comunicazione da parte del club rossonero che ci informasse di un annullamento dei tagliandi" - riferisce uno dei protagonisti. Non avendo ricevuto alcuna notizia sono partiti verso Milano. "Quando sono arrivato allo stadio ho fatto un'ora di coda per entrare nel settore ospiti e quando è giunto il mio turno un addetto della security ha dichiarato il mio biglietto non valido" - dice un diretto interessato. Quindi viene accompagnato presso un punto in cui ci sono altri trenta tifosi della Roma con lo stesso problema. La soluzione che viene proposta dal Milan è di ricomprare il biglietto a 23 euro. Alla fine, facendo anche una colletta, alcuni comprano il nuovo tagliando e, oltre a non aver ricevuto il rimborso di quello originale, non ricevono neanche il resto di due euro dopo aver pagato con 25 euro in contanti.

(corsport)