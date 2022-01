IL PUNTO DEL VENERDI' - CARMELLINI: "Così non si va da nessuna parte" - SCONCERTI: "Differenza netta tra Milan e Roma"

LAROMA24.IT - Prestazione opaca della Roma a San Siro: i giallorossi tornano nella Capitale con un 3-1 da digerire e con un match contro la Juve da preparare senza Gianluca Mancini e Rick Karsdorp. "Questa squadra così com’è non può andare da nessuna parte", la dura valutazione di Tiziano Carmellini tra le pagine de Il Tempo. "Differenza tecnica tra Milan e Roma netta", è invece il pensiero di Mario Sconcerti per Il Corriere della Sera.

"Mou ha perso l'ennesima grande occasione", è invece l'amara riflessione di Andrea Ramazzotti de Il Corriere dello Sport.

Ecco i commenti di alcuni degli opinionisti più importanti della stampa, pubblicati sulle colonne dei quotidiani oggi in edicola.

F. LICARI - GAZZETTA DELLO SPORT

[...] Karsdorp è colpevole, vostro onore, ma l’atmosfera surriscaldata di San Siro è anche conseguenza di Chiffi che non sbaglia decisioni chiave ma gestisce male e parla troppo, facendo arrabbiare le due squadre. Un cartellino in più e una predica in meno non avrebbero fatto male [...].

T. CARMELLINI - IL TEMPO

[...] Questa squadra così com’è non può andare da nessuna parte. Ed è inutile cercare alibi... per tutti, Mourinho compreso. [...] Con Zaniolo poi ormai è chiaro che i fischietti italiani hanno qualcosa in sospeso.

[...] Sarebbe sbagliato pensare che la Roma abbia perso a San Siro in quel modo per colpa dell’arbitro: non è così, ha perso perché (errori difensivi a parte) troppi giocatori sono stati sotto tono e non sono riusciti a dare la qualità che dovrebbero a un gruppo altrimenti mediocre [...].

Difficile trovare un migliore, o meglio qualcuno da salvare dopo una partita così da Viña a Veretout, fino a Miki e Mancini: male tutti. E quel 3-1 poteva essere anche più pesante se Ibrahimovic, entrato nel finale, non avesse sbagliato un rigore a tempo scaduto. Domenica contro la Juve servirà ben altro per non sprofondare in una classifica che vede inesorabilmente allontanarsi la zona Champions: ora la Roma è virtualmente nona.





M. SCONCERTI - CORRIERE DELLA SERA

[...] Non ho capito bene il primo rigore, quello che ha indirizzato la gara. Ho visto il braccio, non sono riuscito a vedere la deviazione. Ma per quel che so e ricordo di fisica classica, non c’è traiettoria pulita se esiste una deviazione. Forse ha ragione Mourinho quando chiede di farsi mandare a Trigoria una certificazione. Ma ha soprattutto ragione quando dice che la differenza tecnica tra il Milan e i suoi è stata netta [...]

A. RAMAZZOTTI - CORRIERE DELLO SPORT

[...] Mou ha perso l'ennesima grande occasione di una stagione finora con più ombre che luci. Contro un Milan a pezzi poteva dare una scossa alla classifica e, più in generale, un segnale al campionato. Ha osato, ma il risultato lo ha condannato principalmente perché i giallorossi hanno avuto un pessimo approccio, hanno sbagliato troppi passaggi e perso palloni banali [...].

A. MASALA - GAZZETTA DELLO SPORT

[...] Mourinho aspetta rinforzi, per ora l’unico rumore dei nemici, che tanto lo esaltava da dominatore di San Siro, è arrivato dalla sua stessa difesa, con due gol in omaggio nell’avvio da tregenda [...].