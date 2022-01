Il Diavolo corre, Mou no

[...] Se il Milan continua il 2022 come l’ha cominciato diventa l’anti-Inter più credibile [...]. Il 3-1 spinge i rossoneri a un punto dall’Inter (ferma per Covid) e restituisce sicurezze perse un po’ per strada. Grazie anche alla Roma, sicuro, al suo nervosismo autodistruttivo e a un progetto tattico discutibile. [...] La Roma avrebbe bisogno di rifarsi il trucco: bene la difesa a tre e Zaniolo attaccante, due accorgimenti che l’hanno rimessa in sesto, ma qui Veretout aveva bisogno di un Cristante in più, invece di Miki o Pellegrini.

[...] Karsdorp è colpevole, vostro onore, ma l’atmosfera surriscaldata di San Siro è anche conseguenza di Chiffi che non sbaglia decisioni chiave ma gestisce male e parla troppo, facendo arrabbiare le due squadre. Un cartellino in più e una predica in meno non avrebbero fatto male.

(Gasport - F. Licari)