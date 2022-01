Ibanez, quell'errore pesa ma rimane il fedelissimo di Mourinho

Il 2021 di Roger Ibanez si è concluso con il brasiliano che ha detto di voler vincere lo scudetto, ma l'inizio del 2022 è stato da horror. L'errore contro il Milan è costato caro ai giallorossi, ma comunque il difensore rimane uno dei fedelissimi di Mourinho. Con 28 presenze stagionali, è il calciatore più utilizzato nella Roma in questa prima parte di stagione: 20 volte su 20 in Serie A (19 da titolare) e altre 8 su 8 in Conference League (6 volte dall'inizio). Non ha mai riposato e domani se la dovrà vedere con Chiesa, cercando di non rimediare un'ammonizione poiché è già diffidato.

