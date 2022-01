I VOTI DEGLI ALTRI - Perez "fumoso e arruffone", Zaniolo "spacca la partita". Veretout "un fantasma che vaga per il campo"

LAROMA24.IT - Qualificazione ai Quarti di Finale di Coppa Italia ottenuta dalla Roma, che contro il Lecce fornisce però una prestazione di luci e ombre. Stampa concorde nel riconoscere le buone prestazioni di Tammy Abraham (6.93) e Nicolò Zaniolo (6.78) - "Spacca la partita in due" (Gazzetta dello Sport) -.

Bene anche Marash Kumbulla (6.62) - "Gli elogi di Mou sono un balsamo per ritrovare sicurezza. Il gol un giusto premio alla sua serietà, in una prestazione con poche pecche" (Il Romanista) - mentre deludono Carles Perez (4.75) - "Fumoso, arruffone. Un motivetto già ascoltato che somiglia tanto a quelle canzoni estive che fanno rima con selfie, mare e spritz" (Leggo) - e Jordan Veretout (5.06) - "Un fantasma che vaga per il campo" (Il Tempo) -.

LA MEDIA-VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 6

Karsdorp 5.81

Kumbulla 6.62

Ibanez 5.87

Maitland-Niles 5.12

Veretout 5.06

Cristante 6.12

Felix 5.75

Oliveira 6.18

Perez 4.75

Abraham 6.93

Vina 6.07

Mkhitaryan 6.5

Zaniolo 6.78

Shomurodov 6.35

Zalewski s.v.

Mourinho 6.25

LEGGO

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Kumbulla 6.5

Ibanez 5.5

Maitland-Niles 4.5

Veretout 5

Cristante 6

Felix 5.5

Oliveira 6

Perez 4.5

Abraham 7

Mourinho 6

GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Kumbulla 7

Ibanez 6

Maitland-Niles 5

Veretout 5.5

Cristante 6.5

Felix 6

Oliveira 6.5

Perez 5.5

Abraham 7

Vina 6

Mkhitaryan 6.5

Zaniolo 7

Shomurodov 6.5

Zalewski s.v.

Mourinho 6

IL TEMPO

Rui Patricio s.v.

Karsdorp 5.5

Kumbulla 7

Ibanez 7

Maitland-Niles 5.5

Veretout 5

Cristante 6.5

Felix 6

Oliveira 6.5

Perez 4.5

Abraham 7

Vina 6

Mkhitaryan 7

Zaniolo 7

Shomurodov 6.5

Zalewski s.v.

Mourinho 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6

Karsdorp 5.5

Kumbulla 6

Ibanez 5.5

Maitland-Niles 5

Veretout 4.5

Cristante 5.5

Felix 6

Oliveira 6

Perez 4.5

Abraham 6.5

Vina 6

Mkhitaryan 6

Zaniolo 6.5

Shomurodov 6

Zalewski s.v.

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Kumbulla 7

Ibanez 5.5

Maitland-Niles 4.5

Veretout 5

Cristante 6

Felix 6

Oliveira 6.5

Perez 4

Abraham 7

Vina 6

Mkhitaryan 6.5

Zaniolo 7

Shomurodov 6.5

Zalewski s.v.

Mourinho 7

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 6

Karsdorp 5.5

Kumbulla 6.5

Ibanez 6

Maitland-Niles 5

Veretout 5

Cristante 6

Felix 5.5

Oliveira 6.5

Perez 5

Abraham 7

Vina 6

Mkhitaryan 6.5

Zaniolo 6.5

Shomurodov 6

Zalewski s.v.

Mourinho 6.5

IL ROMANISTA

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Kumbulla 6.5

Ibanez 5.5

Maitland-Niles 5.5

Veretout 5.5

Cristante 6.5

Felix 6

Oliveira 6

Perez 5

Abraham 7

Vina 6.5

Mkhitaryan 6.5

Zaniolo 7

Shomurodov 6.5

Zalewski s.v.

Mourinho 6.5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Karsdorp 6

Kumbulla 6.5

Ibanez 6

Maitland-Niles 5

Veretout 5

Cristante 6

Felix 5

Oliveira 5.5

Perez 5

Abraham 7

Vina 6

Mkhitaryan 6.5

Zaniolo 6.5

Shomurodov 6.5

Zalewski s.v.

Mourinho 6