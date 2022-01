I gol della Roma si possono vedere disegnati su Twitter

C’è stato un tempo in cui i gol delle partite di Serie A se non eri allo stadio te li dovevi immaginare, magari con l’orecchio incollato alla radiolina traendo ispirazione dai radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto. Poi c’era la tv: 90° minuto, poi Dribbling e infine, ultima chiamata, la Domenica Sportiva. Saltati questi appuntamenti c’era solo una chance: aspettare i disegni di Carmelo Silva. La sua matita immortalava le prodezze, con tanto di azioni che le avevano propiziate.

Ma c’è chi alle immagini in 4k continua a preferire matita, gomma e colori riscuotendo successo proprio grazie al web. Lui su Twitter si chiama Luciano @LaScorza, non è romano ma ha la Roma nel cuore «grazie a Bruno Conti e al Mundial dell’82». Lo slancio per lanciare le sue vignette in un cinguettio glielo ha dato il gol di Zaniolo a Bergamo contro l’Atalanta. Da Barcellona, città dove vive per motivi di lavoro, la sua fede giallorossa ha attraversato il Mediterraneo contagiando un po’ tutti, tanto che anche tifosi di altre squadre ormai gli chiedono di disegnare i “loro”.

(Il Messaggero - R. Buffoni)

(foto da Twitter @LaScorza)