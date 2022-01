Guedes-Diawara, prende forma il colpo last minute

LEGGO (F. BALZANI) - Ancora 24 ore, che sembrano più di disperata speranza che di effettiva attesa. Mourinho aspetterà il gong del mercato per capire se avrà o meno il 3° colpo mentre la concorrente Juve continua a rinforzarsi scippando proprio quel Zakaria inseguito per mesi.

Dopo aver sentito ogni nome possibile di regista, però, attenzione all'attacco. Perché nelle ultime ore si è intensificato l'asse con il Valencia. Gli spagnoli - dopo giorni di timidi corteggiamenti - oggi potrebbero chiudere per Diawara sul quale resta vigile anche il Venezia. E nell'affare potrebbe entrare Gonçalo Guedes, ala portoghese assistita (guarda caso) dal solito Mendes. Il 25enne (8 gol in 22 partite quest'anno) potrebbe arrivare subito e non in estate come anticipato venerdì da Leggo. La Roma dovrà ovviamente mettere sopra almeno 15 milioni in più per avere Guedes, stimato da Mou e in scadenza 2023. Il giocatore si trovava tre giorni fa nella capitale, e forse non solo in vacanza. Un eventuale colpo last minute che libererebbe anche Carles Perez che piace al Cadice ma anche allo stesso Valencia. Svanito di nuovo (a meno di sorprese) l'obiettivo regista: Xhaka resta all'Arsenal, Ndombele va al Lione, Danilo non convince. Pure per Kamara le speranze sono al lumicino. Resta invece in ballo Nandez che in serata si è però avvicinato alla Juve. Difficile inserirsi. Mou, come detto, aspetta e oggi dirigerà gli allenamenti dopo 4 giorni di vacanza ritrovando capitan Pellegrini.