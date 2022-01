Gualtieri: «Pronti ad ascoltare le proposte della Roma sullo stadio»

Roberto Gualtieri apre al nuovo stadio della Roma. Il sindaco della Capitale è tornato a parlare ieri della questione dell’impianto di proprietà del club giallorosso e del possibile nuovo incontro con la famiglia Friedkin. «Noi siamo pronti a incontrarli e assolutamente disponibili. Ci sono già stati dei primi contatti anche con l'assessore Veloccia. Siamo pronti e mi risulta che ci sia anche da parte loro un interesse ad avere un incontro quanto prima».

L'incontro a cui ha fatto riferimento il primo cittadito è quello avuto tra Pietro Berardi, nuovo ad della Roma, e l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia. Un colloquio conoscitivo molto cordiale, che era stato preceduto un mese prima dall'incontro all’Olimpico tra Gualtieri e Friedkin, in occasione di Roma-Inter.

Nel prossimo meeting, che si svolgerà entro questo mese, i rappresentanti della società giallorossa presenteranno le proposte per la realizzazione del nuovo stadio. L’area favorita è sempre quella degli ex Mercati Generali, all'Ostiense, dove però ci sarebbero alcune criticità. Probabilmente verrà individuato un manager che seguirà il dossier stadio: al riguardo nei giorni scorsi è circolato il nome di Lucia Bernabé, 39 anni, figlia dell’ex presidente Telecom, Franco. Nelle recenti partite della Roma è stata notata la sua presenza in tribuna autorità.

(Corsport)