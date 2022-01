Gravina scrive alla Vezzali: "Un tavolo per i ristori al Calcio"

Gabriele Gravina chiede aiuto per il mondo del calcio: servono misure di ristoro per il mondo del calcio e il numero 1 della Figc spera di ottenerle attraverso un tavolo tecnico con tutti i ministri interessati, a partire da quello dell’Economia, ovviamente con la presenza di Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport. Gravina riconosce l'impegno profuso dalla Vezzali nelle ultime settimane sulla questione aiuti, ma la speranza è che il tavolo possa portare ad un intervento normativo che possa correre in sostegno del mondo del Calcio.

(gasport)