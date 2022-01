Gli insulti a Ibra: i tifosi si fermano su richiesta di Mou

Materiale per il giudice sportivo in Milan-Roma: a troncare gli insulti razzisti arrivati dal settore ospiti per Ibrahimovic è intervenuto Josè Mourinho, che ha chiesto ai suoi tifosi di smetterla. Il trattamento riservato a Zlatan si era già visto nella sfida d'andata, quando la Curva Sud era stata sospesa con condizionale per un anno, con la specifica che i turni sarebbero stati 2 in caso di reiterazione.

Non è poi mancato il lancio di petardi dal settore dedicato ai tifosi della Roma, con quelli del Milan costretti ad allontanarsi dallo spicchio sottostante.

(gasport)