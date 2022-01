Giroud favorito. Emergenza totale in difesa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Emergenza in difesa per il Milan. A poche ore dal match con la Roma, Pioli perde anche Tomori, Romagnoli e Calabria: tre assenza pesanti che si aggiungono quelle di Kessie, Bennacer e Ballo-Touré - impegnati in Coppa d'Africa - oltre a Castillejo, Kjaer, Pellegri e Tatarusanu, risultato positivo al Covid. A guidare l'attacco rossonero invece dovrebbe essere Giroud, favorito per partire dall’inizio su Ibrahimovic che non è ancora al meglio. A centrocampo Krunic vince il ballottaggio su Bakayoko. Dopo aver portato a casa il primo round all'Olimpico, il tecnico milanista tiene alta la guardia in vista della seconda sfida della carriera con Mourinho: «Troveremo una Roma diversa tatticamente e mentalmente. Mourinho ha fatto un lavoro straordinario e hanno vinto a Bergamo 4-1 nell'ultima trasferta dell'anno, vogliono sicuramente tornare in Champions».