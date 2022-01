Giovedì prossimo i Friedkin vanno da Gualtieri

La prossima settimana i Friedkin incontreranno al Campidoglio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dopo essersi salutati già allo Stadio Olimpico. L'appuntamento è previsto per giovedì prossimo e si parlerà dell'area in cui sorgerà il nuovo stadio dopo il naufragio del progetto Tor di Valle. La Roma spinge per la zona di Ostiense/Mercati generali, una zona centrale e ben servita dalle infrastrutture, ma la società è aperta a qualunque soluzione a patto che la concessione dei permessi sia rapida.

(corsport)