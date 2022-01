Giannini: "Personalità ed esperienza: è ciò che serve per risalire"

GASPORT - Giuseppe Giannini, storico giocatore della Roma, ha risposto a tre domande sul mercato del club giallorosso, soprattutto riguardo all'arrivo di Sergio Oliveira.

Da ex capitano e da ex centrocampista, Sergio Oliveira le piace?

"Mi piacciono i giocatori di personalità e credo che la strada sia quella giusta. Sia lui sia Maitland-Niles sono buoni giocatori, porteranno tanta esperienza. A centrocampo ci sono tanti giocatori, ma Mourinho ha in mente qualcosa di diverso".

Sarebbe intervenuto in altri reparti?

"Forse in difesa, ma in giro non ci sono grandissimi fenomeni a gennaio. Meglio giocatori pronti e funzionali".

Quali sono le caratteristiche che Oliveira dovrà avere?

"Attenzione e concentrazione per dare il giusto ritmo a tutta la squadra. Bisogna rimanere freddi e lucidi per non farsi schiacciare dalla partita stessa. A Roma è fondamentale l'aspetto psicologico. Servono personalità e carattere e non deve essere solo una prerogativa di Mou ma di tutta la Roma".