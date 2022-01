Giallorosse all'assalto, la Roma Femminile vuole la Supercoppa

IL TEMPO (M. VITELLI) - La Roma femminile di Alessandro Spugna scende in campo oggi al «Domenico Francioni» di Latina (diretta TimVision e La7 ore 14.30) per la semifinale di Supercoppa italiana. Di fronte il Milan guidato dall’ex-attaccante Maurizio Ganz, la gara promette spettacolo (l'altra semifinale è Juventus-Sassuolo, oggi alle 17.30).

L’As Roma punta alla finale di sabato allo Stirpe di Frosinone per impreziosire la sua bacheca. Le giallorosse, che stanno disputando un’ottima stagione, sono seconde in campionato con il Sassuolo dietro la Juventus, l’obiettivo è arrivare a vincere almeno un trofeo. «La Supercoppa è una competizione alla quale teniamo molto - le parole di mister Spugna ai canali ufficiali della Figc – pochi mesi fa abbiamo vinto un trofeo contro il Milan (la coppa Italia, il 30 maggio la finale terminò 3-1 per le giallorosse ai calci di rigore, ndr), ma le squadre sono ora cambiate e dobbiamo lavorare vivendo nel presente. Questo è un mini-torneo di due partite da dentro o fuori e ci arriviamo bene, vogliamo restare in corsa fino in fondo e provare a vincere il trofeo». Capitan Elisa Bartoli è fiduciosa, ma conosce bene la forza delle avversarie e non abbassa la guardia. «Con il Milan abbiamo giocato sempre partite molto complicate – ammette – è una squadra tosta. Noi però siamo consapevoli delle nostre qualità, dovremo essere unite e giocare con umiltà e sacrificio fino al fischio finale».

Ovviamente, anche in casa Milan c’è voglia di vincere. «Le sfide con la Roma – dice Maurizio Ganz – hanno sempre fatto vedere bel calcio. Sono stati incontri di alto livello e pieni di emozioni». Il mister rossonero punta forte sul carattere delle sue giocatrici. «Non vedono l’ora di scendere in campo – dice – per dimostrare il loro valore. Sono delle guerriere».

Intanto sembra sempre più probabile che Valentina Giacinti, attaccante del Milan e della nazionale italiana, sia ormai giunta ai titoli di coda con il club rossonero. Dopo essere stata privata della fascia di capitano (per dei problemi avuti con l’allenatore), Giacinti vorrebbe cambiare aria. Nelle ultime ore si era parlato di un interessamento proprio della Roma, che grazie all’apporto a suon di gol della ventottenne bergamasca potrebbe cercare di recuperare il distacco dalla Juventus capoclassifica. Ma al momento dal club giallorosso non arriva alcuna conferma, mentre sembra forte il pressing della Fiorentina che nelle ultime ore starebbe cercando di chiudere l’affare per avere subito a disposizione la punta già dalle prossime gare di campionato. Giacinti ha rinnovato con il Milan appena cinque mesi fa, ma nonostante i tentativi di ricucire i rapporti con Ganz la situazione sembra ormai arrivata ad un punto di non ritorno. L’incontro di due giorni fa tra la calciatrice e i dirigenti milanisti si è concluso conuna fumata nera. Giacinti avrebbe accettato di restare se gli fosse stata restituita la fascia, così non è andata ed ora è pronta a fare le valigie.