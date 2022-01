Con le 8 sconfitte accumulate dalla Roma in 20 giornate di campionato, Mourinho eguaglia il record negativo di Zdenek Zeman nella stagione 2012-2013. Il boemo rimase in panchina per altri 3 turni, prima di lasciare spazio ad Aurelio Andreazzoli. Per un risultato peggiore bisogna tornare a 43 anni fa, quando i giallorossi, nelle prima 20, subirono addirittura 9 sconfitte.

(corsera)