Focolaio Covid per i sardi. Oggi nuovi test

IL TEMPO (E. ZOTTI) - È emergenza totale per il Cagliari. Dopo aver recuperato Nandez e Goldaniga, per Mazzarri la doccia fredda è arrivata ieri mattina, quando l'esito del ciclo di tamponi a cui era stata sottoposta la squadra ha rivelato la positività al Covid Aresti, Bellanova, Lovato, Grassi e Oliva oltre a cinque giocatori della Primavera (non entrati in contatto con la prima squadra ma che impediscono di attingere dalla formazione di Agostini). Il numero di indisponibili nella rosa rossoblù sale così a 10, con il club che ha deciso di annullare la conferenza stampa del tecnico inizialmente programmata ieri pomeriggio. Lo svolgimento della gara contro la Roma in programma alle 18 non è a rischio, ma oggi saranno effettuati nuovi tamponi e l'allenatore è dovuto correre ai ripari per la sfida dell'Olimpico. A scendere in campo davanti a Cragno saranno Zappa, Altare, Carboni e Lykogiannis. Centrocampo obbligato con Nandez, Deiola, Marin e Dalbert mentre in attacco a fare da rifinitore davanti a Joao Pedro sarà uno tra Pavoletti e Pereiro, con l'uruguaiano favorito per una maglia da titolare.