Filo diretto col Valencia tra Diawara, Guedes e Perez

Un filo diretto con il Valencia. Per provare a sistemare Amadou Diawara in extremis, ma non solo, scrive Andrea Pugliese. Con gli spagnoli in queste ore la Roma sta parlando anche di altro: la possibilità di intavolare già da ora una trattativa per la prossima estate che possa portare a Roma Gonçalo Guedes, in cambio di Carles Perez più un robusto conguaglio.

È chiaro come la priorità per la Roma sia quella di piazzare prima di tutto Diawara. Si sta ragionando sul prestito secco di sei mesi, anche se il Valencia vorrebbe he la Roma contribuisse a pagare parte dello stipendio di questi ultimi 5 mesi di stagione (un milione di euro netto). Una fumata bianca può arrivare oggi, il che garantirebbe a Pinto di avere ancora 36 ore per andare a caccia di un suo sostituto. Non Xhaka, che fino a giugno non si muoverà dall’Arsenal, forse Danilo Pereira, che potrebbe invece arrivare in prestito per poi rivedere la situazione con il Psg la prossima estate. Un’alternativa può essere Nandez, magari in prestito.

(Gasport)