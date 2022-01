Festa per Mou, ma non arriva il regista in regalo

Con il passare delle ore si affievoliscono le speranze di Josè Mourinho, che ieri ha festeggiato a Trigoria il suo 59esimo compleanno, di abbracciare un terzo rinforzo, dopo gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Il regista, che era l’obiettivo rimasto scoperto, arriverà, ma non a gennaio, dopo che diverse piste si sono complicate o sfumate. Non rimane altro al gm Tiago Pinto che concentrarsi sulle uscite. In primis Federico

Fazio, che sta per dire sì alla proposta della Salernitana. Pronto per lui

un contratto fino a giugno 2023, la fumata bianca è attesa nelle prossime ore. Lo stesso non si può dire per Diawara: il centrocampista guineano ha diverse offerte in Italia (Cagliari, Venezia e Torino) e il gm Pinto ribadirà al ragazzo di non rientrare più nei piani tecnici del club. Attesa oggi l’ufficialità del trasferimento di Riccardo Ciervo al Sassuolo: nessuna “recompra” a favore della Roma, ma il 25% sulla futura rivendita, per un’operazione complessiva da 2 milioni di euro.

