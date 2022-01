Estratti i "fortunati", oggi arrivano i biglietti

Il mercato di gennaio della Roma potrebbe non essere terminato con gli acquisti di Maitland-Niles ed Oliveira. Dopo le partenze di Calafiori, Villar e Mayoral e quella prossima di Reynolds e le possibili rescissioni di Santon e Fazio, il gm Tiago Pinto è interessato a Kamara del Marsiglia, in scadenza di contratto. Il giocatore è cercato da molte squadre, non vorrebbe andare via a giugno e per questo la Roma cercando di convincere il club francese, con il quale ha ottimi rapporti dopo le trattative di Pau Lopez ed Under.

Per quanto riguarda Roma-Cagliari, la società giallorossa ha comunicato che sono stati estratti gli abbonati che assisteranno al match. I tifosi riceveranno il proprio titolo di accesso via email entro le ore 18 di oggi.

(corsera)