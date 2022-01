Il ritorno di Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Zaniolo tra i titolari, la probabile assenza di El Shaarawy, il ballottaggio tra Maitland e Karsdorp: queste le novità in casa Roma in vista della sfida di campionato contro l'Empoli. In attesa di novità sulla situazione Smalling, Vina tornerà ad occupare la fascia sinistra, lasciando aperto il ballottaggio per l'out di destra. Turno di riposo, poi, per uno tra Cristante e Veretout.

(gasport)