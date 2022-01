Emergenza difesa. Mou si aggrappa a Sergio Oliveira

Curioso il destino che lega Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira, i due nuovi volti della Roma di Josè Mourinho. Sulla carta servivano per allungare le rotazioni e coprire ruoli ai quali mancava qualità e profondità, si sono ritrovati entrambi ad essere catapultati in campo da titolari. È quello che è accaduto all’inglese (oggi la conferenza di presentazione) nella sciagurata sfida con la Juventus, ed è quello che accadrà al portoghese nel match contro il Cagliari. Lo Special One non potrà schierare Ibanez e Cristante (squalificati) e molto probabilmente dovrà fare a meno di Smalling e Karsdorp. E in mediana, a far coppia con Veretout, ecco l’esordio di Sergio Oliveira: personalità, visione di gioco e tiro, il portoghese è pronto a prendere per mano la Roma. Davanti, alle spalle di Abraham, sulle fasce Zaniolo e Mkhitaryan, sulla trequarti Pellegrini. Il ritorno al 4-2-3-1 dovrebbe riportare il capitano giallorosso a brillare come aveva fatto nella prima parte di stagione.

