ElSha, recupero in extremis: sarà a San Siro

Buone notizie per Mourinho, che oggi ritroverà Stephan El Shaarawy in vista di Milan-Roma. L’attaccante giallorosso, dopo il suo rientro dalle vacanze a Dubai, non si è mai allenato a Trigoria, tornerà in gruppo oggi per strappare almeno la convocazione. Difficile vederlo con una maglia da titolare con un solo vero allenamento sulle spalle, se dovesse servire lo Special One lo lancerà a partita in corso.

Oltre a Borja Mayoral e Fuzato, entrambi positivi al Covid, e all’infortunato Spinazzola (che a breve sosterrà la visita di controllo al tendine d’Achille), Mourinho avrà tutti i giocatori a disposizione. La Roma è in attesa dell'esito degli ultimi tamponi sebbene l’ultimo contagiato (Fuzato) non abbia mai avuto contatti con la squadra. Non è al meglio Rui Patricio, che sta soffrendo di dolori alla schiena e negli ultimi giorni è stato costretto a sottoporsi anche a dei trattamenti per evitare il forfait: ieri ha lavorato in palestra, oggi dovrebbe scendere in campo nell’allenamento di rifinitura per poi stringere i denti peri prossimi e delicati impegni di campionato. Con la positività di Fuzato la Roma porterà a San Siro il terzo portiere Boer e il titolare della Primavera, indisponibile per dieci giorni e solo oggi rientrato a Trigoria (con la prima squadra in questi giorni ha lavorato il suo vice Gabriele Baldi)

(Corsport)