E' la Roma di Oliveira: oggi le visite mediche e domenica in campo

Il rendimento della Roma in campionato non è quello che ci si aspettava ad inizio stagione e allora i Friedkin mettono mano al portafogli: Ainsley Maitland-Niles è già arrivato per rinforzare l'out di destra giallorosso, mentre oggi sbarcherà nella Capitale Sergio Oliveira. Il portoghese arriva nell'ambito di un affare che vedrà il club di Trigoria sborsare circa 1.3 milioni per il prestito e 13.5 per il riscatto. Nella notte sistemati gli ultimi dettagli per il buon esito della trattativa.

La sensazione, però, è che i due arrivi siano solo l'inizio della rivoluzione che vuole mettere in atto Mourinho: il mercato in uscita si muove - Villar e Mayoral preparano le valigie in direzione Getafe, Reynolds sarà presto all'Anderlecht - e se i prestiti si trasformeranno in trasferimenti definitivi, la Roma nella prossima stagione interverrà per un difensore centrale, un paio di centrocampisti e un paio di nuovi attaccanti. In quest'ottica sarà fondamentale il piazzamento in campionato, e chissà che i Friedkin non intervengano per portare alla corte di Mou, già in questa sessione di mercato, altre pedine a centrocampo - in Francia si parla di Ndombelé - e in attacco.

