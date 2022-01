È il giorno di Sergio Oliveira. E la Roma ripensa a Kamara

IL ROMANISTA (P. TORRI) - [...] Due prestiti aveva detto Pinto, due prestiti ha fatto. Dunque bisogna ritenere chiuso il mercato in entrata della Roma? Possibile, ma noi non ci scommetteremmo. Non tanto per le parole di Pinto prima della sfida contro la Juventus («Contiamo di chiudere il nostro mercato entro un paio di settimane», quindi il tempo c'è), quanto perché l'ormai quasi certa partenza di minimo tre giocatori dell'attuale rosa ci fa tornare in mente uno dei mantra del direttore sportivo giallorosso. Ovvero uno parte, uno arriva. Dunque con tre cessioni, la matematica basica ci dice che potrebbe arrivarne un altro. Magari facendo anche un piccolo sforzo economico.

Perché il nome più gettonato nella testa dello Special One e di tutto lo staff mercato della Roma, continua a essere quello di Boubacar Kamara, il ventiduenne francese di proprietà del Marsiglia con un contratto in scadenza tra meno di sei mesi. Quel Marsiglia, oltretutto, che alla fine di questa stagione dovrà versare venti milioni e quattrocentomila euro per i riscatti ormai obbligati di Ünder e Pau Lopez. Pinto lo ha trattato per parecchie settimane scontrandosi sempre, oltre che con una numerosa concorrenza, con l'intenzione del ragazzo di voler arrivare alla scadenza naturale del suo contratto. E allora, per quello che ci risulta, nei giorni scorsi Mourinho ha preso il telefono e ha telefonato al francese. Spiegandogli che la sua duttilità tattica, centrocampista e difensore centrale, sarebbe perfetta per le esigenze della Roma che vuole pensare in grande. A Trigoria sono in attesa di una risposta.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO