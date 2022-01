Dzeko: "A Roma sei anni splendidi, è mancato solo un trofeo"

L'attaccante ex Roma Edin Dzeko ha rilasciato un'intervista al quotidiano tornando anche sulla sua esperienza in giallorosso. Questo, uno stralcio delle sue parole.

Ha giocato tre derby: Manchester, Roma e Milano. Qual è il più emozionante?

"Quello di Milano non l'ho vissuto abbastanza, è diverso quando gli stadi sono a capienza ridotta. A Roma si sente l'odio tra le tifoserie, è molto più pesante. Con il City ho vinto in casa dello United, con Sir Alex Ferguson che si mette le mani nei capelli dopo il mio gol del 6-1: indimenticabile".

A Roma ha vissuto alti e bassi

"Mi è mancato solo un trofeo: sono stati 6 anni splendidi. Un po' di su e giù per me come per la Roma, la porto nel cuore. Ora sono all'Inter per vincere lo scudetto».

Totti-Spalletti, lei l'ha vissuta da dentro. Com'è stata?

"Si poteva risolvere in altro modo: uno è un grande allenatore, l'altro una leggenda, un peccato sia finita così. Mi dispiace non aver beccato Totti prima, mi potevo divertire molto di più e anche lui. Ma me lo sono goduto, sono orgoglioso della strada fatta insieme"

(corsera)