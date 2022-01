Donadoni: "Mourinho deve confermare le attese, Zaniolo un patrimonio del calcio italiano. Pellegrini? Tutti gli allenatori sognano uno come lui"

IL MESSAGGERO - Parola a Roberto Donadoni, intervistato dal quotidiano. Tra i vari temi trattati, anche alcuni riferimenti alla Roma di Josè Mourinho e ai suoi calciatori. Di seguito uno stralcio dell'intervista dell'ex ct passato anche per le panchine, fra le altre, di Napoli e Bologna:

Senza l'infortunato Chiesa, in Nazionale Zaniolo può rivelarsi determinante?

Può essere sicuramente fondamentale, se avrà la fortuna di non subire più incidenti gravi. È un patrimonio del calcio italiano, di un livello sopra la media: ha doti da campione, ma affermarsi a grandi livelli dipende solo da lui. Deve convincersi. Questo significa fare grandi sacrifici. Ha avuto due stop importanti, che impongono la necessità di salvaguardarsi al meglio.

Pellegrini per grinta e motivazioni ricorda molto Donadoni

È un giocatore dotato, con carattere e una personalità estremamente positiva. Non si risparmia mai, emerge che ha grande passione e che punta a scendere sempre in campo. La sua determinazione certifica la sua personalità. Come allenatore amo i calciatori che danno tutto e ai quali bisogna dire calma. Allenare giocatori come Pellegrini è il sogno di qualsiasi tecnico.