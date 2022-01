Domani c'è Mourinho: Baroni prepara la trappola

Il Lecce si regala gli Ottavi di Finale di Coppa Italia contro la Roma di Josè Mourinho. Appuntamento domani alle 21 allo Stadio Olimpico e tra i titolari scelti da mister Baroni dovrebbe esserci Arturo Calabresi, difensore dal passato nelle giovanili romaniste che ha già giocato contro la squadra della Capitale in un Bologna-Roma del 2018 (2-0 per i felsinei). Tra i pali dovrebbe esserci Gabriel, mentre in difesa, oltre appunto a Calabresi, agirebbero Lucioni, Dermaku e Barreca. A centrocampo spazio a Hjulmand e Gargiulo, ballottaggio Majer-Faragò. Davanti Baroni dovrebbe affidarsi al trio Coda-Di Mariano-Strefezza. Oggi la rifinitura.

(Quotidiano di Puglia)