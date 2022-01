Diawara-Valencia è l'affare che può sbloccare Kamara

Cedere per acquistare: la legge del mercato a cui non sfugge la Roma, che vorrebbe liberare alcune caselle per regalare a Mourinho calciatori più funzionali. E negli ultimi giorni pare sia arrivata un'apertura alla cessione da parte di Amadou Diawara, che piace al Valencia. A Trigoria il mediano ex Napoli è valutato circa 8 milioni di euro, e ci si accontenterebbe anche di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

La cessione di Diawara aprirebbe le porte a Boubacar Kamara, in rotta con il Marsiglia: Mourinho ha contattato il giocatore, che piace però anche al Manchester United. Un altro centrocampista che piace e che è stato proposto ai giallorossi è Tanguy Ndombele. Sul giocatore c'è però anche il PSG, soluzione più allettante anche dal punto di vista economico, che complica molto la missione di Tiago Pinto.

Intanto le proposte arrivate dalla Spagna per Carles Perez, al momento, non convincono la Roma, che preferirebbe per l'ala una cessione a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

(Corsport)