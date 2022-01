Diawara: sogno Valencia, piace molto in Francia e in A

Amadou Diawara ha aperto all’idea di andare via dalla Roma: al momento potrebbe uscire solo in prestito, magari con diritto di riscatto in base a un certo numero di presenze. Il suo agente Daniele Piraino ieri ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo AS, dicendo che "il suo sogno sarebbe giocare per il Valencia". La pista, però, è complessa.

Il centrocampista vuole rifiutare il Galatasaray, in Italia piace Cagliari e Venezia su tutte. Da Trigoria, inoltre, fanno sapere che Diawara interessa a tre società di Ligue 1.

(Gasport)