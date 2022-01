Diawara, la cessione ora è possibile e Xhaka riprende quota

LEGGO (F. BALZANI) - Amadou, o mai più. Il tempo sta per scadere e le possibilità per Mourinho di ottenere il regista si restringono sempre più. Tutto dipende da Diawara che da ieri si trova di nuovo nella capitale e ha riaperto uno spiraglio di uscita dopo i primi rifiuti. Il centrocampista ha avuto ulteriori input dalla dirigenza: se resti non troverai molto spazio. In Italia lo vogliono Venezia, Cagliari e Samp anche se l'unico club che può pareggiare lo stipendio da 2,2 milioni più bonus è il Galatasaray che già aveva cercato Amadou in estate e che si è rifatto sotto in queste ore. All'epoca arrivò il no di Diawara ai turchi, ma con una sola presenza da titolare in sei mesi ora le cose potrebbero cambiare. Una risposta definitiva a tutte le offerte sarà data entro domani con la Roma disposta alla formula del prestito con obbligo di riscatto sui 9 milioni.

A quattro giorni dalla fine del mercato si riaccendono quindi le speranze. Se dovessero concretizzarsi per Pinto si libererebbe uno slot a centrocampo per regalare il regista a Mourinho. Xhaka vorrebbe raggiungere lo Special One anche perché ormai è mal tollerato all'Arsenal (ha perso anche la fascia da capitano). Possibile l'ipotesi del prestito con obbligo a 22 milioni. Ma nelle ultime ore è salita la candidatura del portoghese Danilo in uscita dal Psg dove dovrebbe arrivare pure Ndombele. Il suo procuratore lo ha offerto a diversi club, tra cui la Roma. Resta in corsa anche Kamara. Per l'estate occhio a Guedes, ala del Valencia in scadenza 2023 assistito da Mendes.

Intanto arrivano conferme su Spinazzola: il terzino tornerà non prima di aprile come ha fatto intendere anche il medico della Nazionale Ferretti a Nsl radio: "La previsione più realistica è quella di tornare per la fine di questo campionato, per essere in piena forma ad inizio del prossimo".