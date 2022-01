Diawara, Galatasaray o Fulham: la cessione dà il via libera a Xhaka

Le possibilità di Tiago Pinto di regalare un centrocampista a Mourinho dipendono dal futuro di Amadou Diawara, che ieri per la prima volta ha aperto alla cessione. Nell'incontro con l'agente la dirigenza giallorossa ha ribadito che per lui non c'è spazio nel progetto tecnico di Mourinho. In Italia Diawara piace a diverse squadre, ma il suo stipendio da 2,2 milioni più bonus spaventa le pretendenti tra cui Torino, Cagliari, Venezia e Sampdoria. È più facile trovare una sistemazione all'estero: non al Valencia, ma al Fulham o Galatasaray. Partirebbe in prestito e la Roma vuole un obbligo di riscatto a 9 milioni.

Il nome tornato di moda in entrata è quello di Xhaka, già trattato in estate. Nelle ultime ore è stato offerto (anche ad altre squadre) il portoghese Danilo Pereira del Psg. Resta in corsa Kamara del Marsiglia, su cui è in vantaggio il Manchester United.

(Corsera)