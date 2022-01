Diawara decide, Fazio saluta. Ivkovic firma

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'arrivo di un colpo last minute si complica. Convincere Diawara ad accettare un nuovo club è tutt'altro che scontato, nonostante da oggi intavolare un'eventuale trattativa sarebbe più semplice. Stasera il centrocampista rientrerà in Italia dalla Coppa d'Africa: su di lui ci sono Sampdoria, Cagliari e Venezia mentre all'estero piace soprattutto a Valencia e Galatasaray. Per ora però nessuna destinazione ha trovato il gradimento del giocatore. Chi invece sembrerebbe essersi deciso a lasciare Trigoria è Fazio che - superate le questioni d'orgoglio - dovrebbe accettare la corte della Salernitana. Nell'operazione è stata decisiva l'opera di convincimento di Sabatini, che nelle prossime ore contatterà Tiago Pinto dopo aver trovato un accordo con il difensore anche per la prossima stagione. Manca sempre meno invece all'arrivo di Mate Ivkovic: il classe 2006 proveniente dall'Hajduk Spalato entro pochi giorni diventerà un giocatore della Roma.