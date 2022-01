Diawara apre, Tiago Pinto torna su Ndombele

Dall'incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Amadou Diawara è emersa un'apertura del giocatore a lasciare la Roma in questa finestra di mercato. Il centrocampista si è convinto davanti alla posizione del club giallorosso: per lui non c'è spazio nello scacchiere di Mourinho. Il problema è che le offerte finora arrivate non sono considerate soddisfacenti dal punto sportivo (Fulham, Venezia e Cagliari) o economico. Quindi nessun rifiuto, ma attesa per l'offerta giusta.

La possibile partenza di Diawara potrebbe permettere alla Roma un colpo a centrocampo: con Kamara sfumato Tiago Pinto tornerebbe su Ndombele. Il Psg, interessato al francese, non ha nessun accordo con il Tottenham. Il club inglese, inoltre, sarebbe anche disposto a coprire parte dell'ingaggio per far spazio ad Amrabat.