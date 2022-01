Coppa Italia, Shomurodov all'esame di riparazione

L'ultima panchina di Mourinho in Coppa Italia evoca brutti ricordi nella testa dei tifosi della Roma, infatti coincide con la finale vinta dall'Inter nel 2010 proprio contro i giallorossi. Lo Special One è in debito con il pubblico, che lo adora dal suo arrivo. La partita contro il Lecce non va sottovalutata perché è più facile vincere la Coppa Italia o la Conference League che arrivare quarti in campionato.

Stasera ci sarà un turnover ragionato. Le indicazioni sono poche dato che Mourinho non ha tenuto la consueta conferenza stampa, ma di sicuro ci sarà una chance per Shomurodov, che, dopo un buon inizio, si è smarrito. L'uzbeko aveva segnato al suo esordio contro il Trabzonspor in Conference League, per poi trovare il suo secondo gol dopo tre mesi (7 novembre contro il Venezia). Il terzo invece è quello realizzato contro la Sampdoria il 22 dicembre. Al momento è stato superato nelle gerarchie anche da Felix e contro la Juventus è stato sgridato da Mourinho in occasione del 3-3 ed anche contro il Cagliari non è entrato bene. Oggi giocherà come centravanti, facendo così riposare Abraham, ma potrebbero anche giocare insieme.

Sicura l'assenza di Pellegrini, mentre El Shaarawy è tornato a disposizione ma dovrebbe partire dalla panchina. Confermato Oliveira, mentre Veretout e Vina potrebbero riposare, con Maitland-Niles che potrebbe giocare a sinistra.

