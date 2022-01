Con la Juve Ibanez pronto a cambiare ruolo

La Roma si avvicina alla partita con la Juventus e Josè Mourinho è in piena emergenza: le espulsioni di Mancini e Karsdorp contro il Milan costringeranno il tecnico giallorosso a fare a meno di loro nel match contro i bianconeri. Allo studio le contromosse: se i documenti per il trasferimento di Ainsley Maitland-Niles dovessero essere a posto già dalla giornata di oggi lo Special One lo schiererebbe titolare sulla destra. Qualora questo non dovesse accadere, però, la soluzione sarebbe rappresentata dallo schieramento sull'out di Roger Ibanez, con Kumbulla in linea arretrata insieme a Smalling e Cristante e Pellegrini-Mkhitaryan-Veretout in mediana.

L'alternativa è il ritorno al 4-2-3-1, con Ibanez che a quel punto verrebbe impiegato da terzino destro.

(Il Messaggero)