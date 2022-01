Col Cagliari sarà 4-3-3. Oliveira: "Ci penso io"

"Amo le sfide. Questa è una rosa che ha tanti calciatori importanti. Io sono uno in più, arrivato per aiutare la squadra a crescere" - queste le parole di Sergio Oliveira in conferenza stampa. Poi si è soffermato sul tema del carattere e della personalità: "Non ho paura di arrivare in prestito. Sono qui per dimostrare il mio valore e poter restare a lungo. Il modo migliore è vincendo le partite". Per quanto riguarda la sua posizione preferita in campo, ha ammesso di trovarsi bene in un centrocampo a tre come numero 8 oppure in una mediana a due in un ruolo più arretrato.

Mourinho lo lancerà contro il Cagliari dal primo minuto, contro il quale giocherà con il 4-3-3. A centrocampo l'escluso d'eccellenza potrebbe essere Veretout, mentre in attacco ci dovrebbero essere Zaniolo, Abraham e Felix.

Pinto è alla ricerca di un mediano e, qualora partisse Diawara, il sogno è Kamara del Marsiglia. Ndombele ha un ingaggio troppo elevato ed anche Bruno Guimaraes ha un costo molto elevato. Nelle ultime settimane è stato proposto Aebischer dello Young Boys, che ora è ad un passo dal Cagliari. In uscita c'è Olsen, vicino all'Aston Villa.

(Il Messaggero)