Ciao Roma, ci rivediamo nel 2023

Davanti allo schianto anche Totti ha sgranato gli occhi. Il pubblico a fine gara non ha avuto neanche la forza di bocciare la prestazione: più rumoroso il silenzio di qualche fischio. La Roma di nuovo scena muta ed è già il nono ko in campionato. I giocatori giallorossi sono usciti dal campo umiliati e ridimensionati, senza personalità e con loro Mourinho. Altro che Champions, al momento la Roma non sa nemmeno se potrà andare in Conference League.

Lo Special One ieri ha partecipato in prima persona al corto circuito: la Juventus ha vinto 3-4, ma neanche Allegri sa spiegarsi come sia successo. In 7' i bianconeri hanno ribaltato lo svantaggio di due reti. Sul 3-1 la Roma è andata in tilt ed è uscita di scena. Anche lo Special One entra nel disastro: la squadra non sa gestire e lui non l'assiste con sostituzioni mirate. La difesa giallorossa è sempre in apnea, A vedere lo sviluppo del match è inspiegabile che la gara sia finita così: con la scelta di tornare al 4-2-3-1 i giallorossi avevano dato l'impressione di essere più spigliati, aggressivi e dinamici.

(messaggero)