Chiffi aiutato dal Var sull'1-0. E che caos fra risse e gialli

8 ammonizioni, doppie per Karsdorp e Mancini: la gestione di Chiffi non ha certo aiutato a placare gli animi in una partita in cui ce ne sarebbe stato bisogno, soprattutto sul tramonto della prima frazione di gioco. Il direttore di gara viene aiutato dal Var Aureliano in occasione del primo rigore concesso al Milan per mano di Abraham, poi sorvola su un giallo da assegnare ad Ibanez e su un altro a Vina per entrata su Messias. Valutato non da rigore un contrasto nell'area rossonera tra Zaniolo e Tonali, assegnato invece il penalty per intervento di Mancini su Ibrahimoivic. Dubbi sul contatto nell'area del Milan tra Ibanez e Ibra.

