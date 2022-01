Che fatica: la Roma non cambia mai

Josè Mourinho si regala il ritorno a San Siro contro l'Inter: i giallorossi vincono in Coppa Italia contro il Lecce e si qualificano ai Quarti - match già programmato contro i nerazzurri -, ma non senza difficoltà. Nella serata dell'Olimpico è infatti la squadra di Baroni a passare in vantaggio, con il gol dell'ex Arturo Calabresi. La squadra di casa fa fatica, non gioca bene, e il pubblico - seppur a ranghi ridotti per le restrizioni anti Covid - non manca di farlo notare. Il pari arriva dalla testa di Kumbulla, che da calcio d'angolo trasforma in rete una spizzata di Abraham.

Nella ripresa è l'attaccante inglese a siglare il sorpasso. Momento chiave l'espulsione di Gargiulo per doppia ammonizione, che consente alla Roma di segnare il terzo gol con Shomurodov e gestire più comodamente il finale.

(Il Messaggero)