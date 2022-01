C'è il sorteggio dei biglietti per Roma-Cagliari

IL TEMPO - Che lotteria sia. Come anticipato da Il Tempo, la Roma ha deciso di assegnare tramite sorteggio agli abbonati una parte dei 5mila posti disponibili all’Olimpico per la gara di domenica con il Cagliari.

A partire da ieri e non oltre le 11 di stamattina i tifosi possono inserire fino a un massimo di quattro codici PNR relativi agli abbonamenti in un’unica richiesta - in modo da consentire a familiari e amici di partecipare insieme al sorteggio - e stasera entro le 18 verranno sorteggiati i vincitori che domani riceveranno via email i biglietti. Saranno circa 2500 i seggiolini assegnati ai tifosi tramite la speciale lotteria (verranno aperte solo Tribuna Tevere e Monte Mario), il resto dei posti verrà infatti distribuito tra inviti, sponsor e personale in servizio. In caso di estrazione per Roma-Cagliari, i tifosi non potranno registrare lo stesso PNR per eventuali nuove estrazioni su partite future.

Detto che la capienza dell’Olimpico sarà confermata a 5mila posti anche giovedì 20 in Coppa Italia col Lecce, solo dopo la sosta si capirà quando si potrà ripristinare almeno l’occupazione di almeno il 50% dei seggiolini. Per tutti quelli che fra i 21.700 abbonati oggi resteranno a mani vuote ci sarà la possibilità di conservare il proprio posto a titolo gratuito per la gara degli ottavi di Conference League previsti a marzo, di ricevere un voucher del valore corrispondente al "rateo" della singola partita o di donare la medesima cifra in beneficenza per il progetto di Roma Cares «Calcio con il cuore».