Capodanno al lavoro: Zlatan si prepara per battere Mou e ripartire al top

Un 2021 pieno di guai quello di Zlatan Ibrahimovic: il campione svedese ha dovuto fare i conti, nell'ultimo anno, con tante partite saltate per infortunio ed un europeo accarezzato e poi perso per i problemi al ginocchio. Ieri era a Milanello a lavorare con altri compagni, anche se il tecnico Stefano Pioli aveva chiamato tutti annunciando che avrebbe concesso un giorno libero in più.

Con l'obiettivo mondiale che Zlatan e la sua Svezia non potranno giocarsi prima di marzo, e un rinnovo di cui si potrà parlare in primavera, quello che interessa adesso è tornare in campo contro la Roma dell’amico Mourinho per aprire bene l’anno.

