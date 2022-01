Caos Serie A, Covid e Supercoppa: oggi in Lega il voto che scotta

Nella giornata di oggi si riunirà il Consiglio di Lega per discutere dello spostamento della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, in programma mercoledì 12 gennaio, e non solo. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile slittamento delle gare di Serie A che si dovrebbero disputare giovedì 6 gennaio e domenica 9, infatti alcuni club avrebbero richiesto il rinvio dei loro match a causa dell'elevato numero di contagi all'interno del gruppo squadra. Al momento la Lega è orientata a negare questa proposta poiché se si iniziano a spostare gli incontri, il campionato rischia di non concludersi. Anche per quanto riguarda la Supercoppa l'intenzione sarebbe quella di non cambiare la data per evitare discussioni.

(corrieredellosport.it)

