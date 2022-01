La Roma ha chiuso con l'Arsenal per l'arrivo in giallorosso di Maitland-Niles ma per la fascia destra si monitorano anche altri obiettivi, in previsione anche della prossima estate. L'ultima idea in casa giallorossa porta al Torino. Secondo quanto riferisce il quotidiano sportivo il club capitolino sta seguendo con interesse Mergim Vojvoda, esterno del Torino. Classe 1995, kosovaro con passaporto belga, Vojvoda è stato rilanciato da Juric, con cui sta giocando con continuità.

(Gasport)