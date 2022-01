Calciomercato: per il futuro occhi puntati su Guedes e Douglas Luiz

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Vero. Alle venti questa sera suonerà il gong finale di questa sessione del mercato. Ma è altrettanto vero che alle venti e zero uno comincerà quello estivo. [...] Con il ds giallorosso che, con ragionevole certezza, già sa quelle che saranno le priorità per costruire una Roma sempre più a immagine e somiglianza di Mou. Quindi, il regista. Quello che si è cercato pure in questo mese di gennaio. In cui, però, soprattutto la mancanza di cash, ha impedito di poter subito mettere a disposizione dello Special One che, comunque, non ha nascosto la sua soddisfazione per gli arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oiveira. [...]

Un nome su cui la Roma ha già lavorato, è quello di Douglas Luiz. Il brasiliano ha un contratto con l'Aston Villa fino al trenta giugno del duemilaventitrè e al club inglese, già in più di un'occasione, ha fatto capire di non avere nessuna intenzione di prolungarlo. Quindi sarà a un solo anno dalla scadenza e per il Villa, senza prolungamento, ci sarà l'esigenza di cederlo. Sicuramente a una cifra inferiore agli oltre trenta milioni che hanno chiesto fino a ieri. Pinto e la Roma possono vantare rapporti consolidati con il procuratore (e i suoi soci italiani) del centrocampista (Giuliano Bertolucci). [...]

C'è un altro giocatore che in questa seconda parte della stagione la Roma seguirà con rinnovato interesse. E' l'attaccante portoghese Gonçalo Guedes, cartellino di proprietà del Valencia, contratto pure lui in scadenza nel 2023. E, soprattutto, un procuratore come Jorge Mendes, non serve aggiungere altro. Ci sono stati già contatti positivi con il giocatore, con il Valencia saranno approfonditi a giugno. Sapendo di poter mettere in piedi uno scambio (più un minimo conguaglio) con Diawara (se andrà adesso o in estate) e Carles Perez.

