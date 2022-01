Calciomercato: per il futuro in difesa seguiti Senesi e Medina

IL ROMANISTA (P. TORRI) - [...] Pinto sta ovviamente lavorando anche con un occhio alla prossima sessione estiva. Sapendo che una delle priorità, sarà quella di mettere a disposizione di Mou un altro centrale difensivo, possibilmente di piede sinistro, due se a giugno dovesse concretizzarsi la cessione di uno degli attuali difensori (il sospettato numero uno è Roger Ibanez per il quale già l'estate scorsa a Trigoria arrivò un'offerta del Leicester da venticinque milioni). [...]

In questo momento possiamo dire con ragionevole certezza che sul taccuino di Pinto ci sono i nomi di due argentini: Facundo Medina e Marcos Senesi. Del primo, il direttore sportivo romanista ne ha parlato lunedì scorso a Milano con il procuratore del ragazzo, Marcelo Simonian, con cui i rapporti sono stati sempre buoni anche nei momenti critici della vicenda Pastore. [...]

Il secondo, Senesi, ha ventiquattro anni, il vantaggio di avere un passaporto italiano e, anche, un pizzico di esperienza in più, pure di calcio europeo visto che è stato acquistato dal Feyenoord nell'estate del 2019 per sette milioni di euro. Cifra che potrebbe bastare per acquistarlo, dato che a giugno il suo contratto con il club olandese entrerà nell'ultimo anno [...]

Oltre ai due argentini, soprattutto se dovesse partire Ibanez, la Roma è intenzionata, l'estate prossima, a fare un tentativo per Bremer del Torino, giocatore consideratissimo a Trigoria. Servono venticinque milioni. Cioè quelli che verosimilmente arriveranno dall'eventuale cessione di Ibanez.

