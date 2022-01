Caccia alla decima. La voglia matta dei Friedkin: "Roma, adesso si può vincere"

Probabilmente i Friedkin muoiono dalla voglia di associare un trofeo ai tanti soldi già investiti nella Roma e la strada più veloce per farlo, almeno sulla carta, è vincere la Coppa Italia. Domani comincia il cammino nella competizione dei giallorossi, che affronteranno il Lecce, così come ricordato anche in un tweet dal Friedkin Group: "The hunt for 10 begins!" - 'comincia la caccia alla decima' -.

In appena 17 mesi di gestione la proprietà ha investito nel club 508.2 milioni di euro - 199 per l'acquisto e 309.2 per i vari finanziamenti -. Vietato incorrere in figuracce come quella dell'anno scorso contro lo Spezia: e in questo senso Mourinho costituisce la garanzia migliore. Anche lo Special One, come la Roma, fa i conti con una certa astinenza: a maggio saranno passati 5 anni dalla vittoria del suo ultimo trofeo. Intanto il tecnico portoghese non ha perso il suo appeal: 'no' all'Everton che lo ha cercato per la panchina.

(gasport)