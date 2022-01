Bufera arbitri: la Roma protesta

Continua la tormentata storia tra gli arbitri e la Roma: i torti subiti dai giallorossi in questa stagione, anziché compensarsi, sembrano volersi accumulare e anche il fischietto Chiffi, dopo la prestazione di giovedì sera in Milan-Roma, dovrà prendersi un turno di stop. Possibile che per lui si tratti solo di una giornata di semplice rotazione, ma la prestazione del fischietto di Padova non è piaciuta ai vertici dell'Aia.

I rapporti tra il club di Trigoria e i vertici della classe arbitrale sono buoni, c'è dialogo continuo. Ad arbitrare il match contro la Juventus sarà Massa, che all'ultimo incrocio con i giallorossi aveva espulso Mourinho per proteste. E intanto la Roma continua a non ritenere congrue le difformità evidenziate negli arbitraggi.

(Il Messaggero)